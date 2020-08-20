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В Уфе вручили награды «Отцовская доблесть»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Уфе состоялась церемония награждения лауреатов общественной награды «Отцовская доблесть». Награда учреждена для поощрения и укрепления института отцовства, общественного признания отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей. Памятными плакетками и дипломами Общественной палаты РБ награждены 27 отцов.

Напомним, 20 августа в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо заработала специализированная выставка-форум «Мир семьи и детства».

Деловую программу выставки открыл круглый стол «Встреча многодетных семей» с участием заместителя Премьер-министра Правительства РБ-министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой и автора проекта Открытая академия «Территория женского счастья» Каринэ Хабировой.

«Опыт общения показывает, что в Башкортостане очень много хороших, успешных, счастливых многодетных семей. Но знаем и говорим мы о них меньше, потому что они самодостаточные. Они не просят помощи. И хочется объединить все многодетные семьи, чтобы одни своим примером вдохновляли других и повышали имидж многодетной семьи», — отметила Каринэ Хабирова, приветствуя участвующих в мероприятии многодетных родителей.

Главная тема обсуждения за круглым столом — формирование положительного образа многодетной семьи. Достижения, начинания и устремления участников сегодняшнего мероприятия, собственно, и есть пример для подражания.

ИА «Башинформ»
Теги: награждение, демография, семейная политика
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