Фото: Олег Яровиков В Сибае начинается строительство детского центра реабилитации и оздоровительного лагеря Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Сибае на месте, где планируется возведение Детского центра реабилитации и оздоровительного лагеря «Шифа», была заложена капсула в честь начала строительства. Объект в будущем будет принимать детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не только из Сибая, но и из районов Башкирского Зауралья. Сейчас ввиду отсутствия развитой инфраструктуры, предназначенной для обслуживания таких ребят, в районах Зауралья республики – Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Хайбуллинском – наблюдается неравномерный охват и высокая потребность в обслуживании особенных детей. На сегодняшний день в Сибае и близлежащих районах насчитывается более 700 детей с инвалидностью и более 2 300 детей с ОВЗ.

В центре будут созданы самые лучшие, современные, разносторонние условия для реабилитации детей.

Появление центра даст Сибаю и еще один эффект социальной направленности. Сейчас Филиал реабилитации детей и подростков с ОВЗ размещается в приспособленном помещении, где когда-то был детский сад. Освободив его, администрация города планирует использовать здание по прямому назначению, сделав большой шаг в сторону решения проблемы обеспечения дошкольным образованием детей до 3-х лет.

Центр планируется построить в уютном, просторном (более 20 га) и живописном месте на берегу реки Туяляс, ставшем одной из площадок для проведения мероприятий Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020». Преимущество территории – близость к городу (4 км от зоны жилой застройки). Сейчас здесь размещается детский загородный оздоровительный лагерь «Шифа». В планах муниципалитета – сделать лагерь круглогодичным, обновить и расширить корпуса.