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В Башкирии возобновят открытые уроки от известных личностей на телевидении

ОБЩЕСТВО

В новом учебном году в Башкирии продолжится телевизионная трансляция открытых уроков. Об этом на августовском педсовете рассказала начальник отдела государственной политики в сфере образования Минобра Башкирии Жанна Миникеева. Открытые уроки, которые ведут известные в республике люди, будут проходить по понедельникам. Первый урок 1 сентября проведет глава республики Радий Хабиров.

Кроме того, продолжится практика записи телеуроков для первоклассников. После того, как будут полностью записаны и проработаны все дисциплинарные курсы для первого класса, начнется подготовка курсов для следующей параллели, сообщила Жанна Миникеева.

Напомним, открытые уроки для школьников начали транслировать на каналах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV весной этого года, в период самоизоляции и дистанционного обучения. Короткие видео, в которых известные люди рассказывали о разных явлениях и событиях, о своем опыте, пользовались большим интересом у школьников и родителей. Среди лекторов отметились известные ученые, артисты, спортсмены, общественные деятели, политики, космонавты.

ИА «Башинформ»
Теги: 1 сентября
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