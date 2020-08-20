Фото: Валерий Шахов Состав участников встречи главы РБ с защитниками Куштау формируется инициативной группой Фото: Валерий Шахов

«Встреча с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым состоится в эту пятницу в 16.00 в Уфе в Доме Правительства. Состоялось собрание активистов защитников Ҡуштау. Были обсуждены и рассмотрены требования, состав делегатов» — написал на своей странице в Фейсбуке лидер общественных защитников шихана Куштау Урал Байбулатов.

В свою очередь, комментируя это сообщение, вице-премьер Азат Бадранов, курирующий в правительстве межнациональные и межконфессиональные отношения, пояснил, на каких принципах идет формирование участников этой встречи. По его словам, поступает много обращений граждан, лидеров общественного мнения, представителей творческой и академической интеллигенции с инициативами о самовыдвижении в качестве участников этой встречи.

«В этой связи полагаю необходимым пояснить, что со стороны общественности состав участников встречи формируется инициативной группой местных жителей и защитников Куштау во главе с Уралом Байбулатовым.

Инициативная группа имеет свою позицию и понимание алгоритмов по определению персонального состава участников встречи со стороны общественности. Руководство республики не вмешивается в данный процесс, за исключением ранее озвученной позиции по формату персоналий», — написал вице-премьер в соцсетях.