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В Чишминском районе обнаружено поле, загрязненное тяжелыми металлами

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Чишминском районе обнаружено поле, загрязненное тяжелыми металлами Фото: ИА «Башинформ»

На территории Арслановского сельсовета Чишминского района Башкирии на участке земли площадью 107 гектаров государственными инспекторами обнаружены отходы производства, вывезенные в поле из близлежащей птицефабрики, сообщает Управление Россельхознадзора по республике. В пробах почвы выявлено значительное превышение тяжелых металлов: кобальта, меди, мышьяка, цинка.

По заключению экспертов Башкирского референтного центра почва на земельном участке не пригодна для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота.

﻿«Дальнейшее использование загрязненных земель по целевому назначению требует проведения технической и биологической рекультивации, — заключают специалисты. — Расходы по восстановлению плодородия и безопасности данной площади пахотных земель несут лица, виновные в ее деградации».
В Россельхозцентре также добавили, что прошедшие в августе длительные дожди способствовали загрязнению отходами поверхностных и подземных вод. А оборудование для очищения питьевой воды не приспособлено для удаления азотсодержащих соединений, которые в большом количестве присутствуют в жидком последе.

ИА «Башинформ»
Теги: экология, земли, отходы
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