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19.08.20: всего с COVID-19 - 7402, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 6587, количество умерших - 27
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Коронавирус в Башкирии: Зараженных более 7,4 тысячи; ложная справка об отсутствии COVID-19

ОБЩЕСТВО

В Башкирии врач пойдет под суд за выдачу больному коронавирусом пациенту справки об отсутствии инфекции.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Ежедневно плюс 35 зараженных. По последним данным Минздрава республики, количество жителей Башкирии, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, достигло 7 402. За минувшие сутки прирост составил +35 зараженных. Как отмечается, данные ежедневного роста не меняются несколько дней. В стационаре на сегодня проходят лечение 115 человек, семь из которых в тяжелом состоянии. Три пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Дома получают лечение от коронавируса 673 зараженных. Количество выписанных за последние сутки резко сократилось (+23). С начала пандемии с болезнью справились 6 587 человек. О новых летальных случаях не сообщается — всего от коронавируса в регионе скончались 27 человек.

Ложь не во спасение. В Кировском районном суде Уфы рассмотрят дело об административном правонарушении в отношении завотделением уфимской поликлиники № 52 Захаровой Н.В. Медику вменяется халатное отношение при выдаче справки с отрицательными результатами исследования биоматериала пациентке, проходившей обсервацию в санатории «Радуга». Она прибыла туда из Таджикистана, а когда женщине врач выдала справку, та смогла уехать домой в Нефтекамск. «Она приступила к работе в медицинском учреждении, что привело к созданию условий для распространения инфекции для контактных с ней лиц. При этом, согласно протоколу лабораторного испытания, результат исследования биоматериала на COVID-19 был положительным», — пояснили в пресс-службе суда.

Дезинфекция продолжается. В условиях сохранения угрозы распространения коронавируса жилищные организации Уфы продолжают проводить дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов и общедомового имущества. «Обрабатываются входные группы, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши. Параллельно производится обеззараживание контейнерных площадок, расположенных во дворах домов, урн и скамеек», — пояснили в мэрии Уфы. Так ежедневно дезинфицируется около 5000 подъездов. Кроме того, сотрудники организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство, обрабатывают более 4000 лифтов. Особое внимание уделяется обеззараживанию кнопок вызова и панели управления лифтом, а также дверей, стен и полов лифтовых кабин, рассказали в мэрии.

Праздник не для всех. Согласно рекомендации Минобразования Башкирии, в этом году 1 сентября на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены только учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов, причем в разное время для каждой параллели. После этого обучающиеся этих классов проходят в закрепленные за ними кабинеты для участия во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Затем классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году. Школьники 2-х – 8-х, 10-х классов 1 сентября в школу не приходят. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции День знаний для них организуется в дистанционном формате, говорится в положении. Также запрещено проводить общешкольные массовые мероприятия. Кроме того, для минимизации контактов детей школы применят «плавающее» расписание уроков и перемен. При входе и выходе, а также в коридорах школ будут нанесены разметки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метра). В ведомстве отмечают, что соблюдение масочного режима педагогами является обязательным требованием.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, подделка документов, COVID-19, образование, 1 сентября, школа
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