Андрей Назаров: «Сибай должен стать полноценным центром Зауралья

Задача второго Инвестиционного сабантуя – сформировать направления, по которым Зауралье будет развиваться в ближайшие годы, заявил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров во время пресс-подхода на полях форума.

Он отметил, что Инвестсабантуй важен тем, что проходит именно в Сибае, так как здесь требуются дополнительные инвестиции, производства. Сибай является центром зауральской агломерации и здесь должны быть созданы все условия.

﻿«По итогам этого форума мы будем формировать решения, для того, чтобы Сибай стал полноценным центром Зауралья. Жители города и близлежащих районов должны здесь же получать все необходимые комфортные условия с точки зрения культуры, спорта, здравоохранения, рабочих мест, если это необходимо, – отметил Андрей Назаров. — Мы развиваем агломерации. Мы не сможем построить в каждом райцентре филармонию, театр и стадион. Но мы строим их в центрах агломераций. Например, для Зауральской агломерации в Сибае мы возводим крупный медицинский центр, восстанавливаем филармонию, сегодня начинаем строительство круглогодичного детского лагеря. Чтобы местным жителям не нужно было несколько часов ехать за этими услугами в Уфу, мы создаём комфортные условия для жизни как можно ближе к их дому в часовой доступности на автомобиле».