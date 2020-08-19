Светлана Чупшева: В Башкирии есть доверие бизнеса к власти

Все регионы столкнулись с кризисом во время пандемии коронавируса, жители ушли на вынужденную самоизоляцию, некоторые отрасли экономики приостановили свою работу и регионам пришлось принимать свои меры для поддержки бизнеса и людей, заявила во время пресс-подхода после завершения пленарного заседания второго Инвестсабантуя генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Напомним, деловой форум проходит сегодня в Сибае.

﻿«Регионы России достойно справились с этой задачей. Башкортостан принял свой пакет антикризисных мер, на поддержку бизнеса и промышленности было направлено порядка 30 млрд рублей. Республика поддержала предпринимателей, которые не вошли в федеральные программы по критериям, большое количество получили отсрочки по налоговым и арендным платежам, финансовые меры поддержки от гарантийных фондов, возможность провести реструктуризацию по кредитам, и поэтому, как сказал глава Башкортостана, за первое полугодие рост инвестиций составил 9% и это очень хороший показатель. Это значит, бизнес видит, как реагирует регион, какую поддержку он оказывает. Самое главное — это доверие. Бизнес и население республики почувствовали руку помощи от властей», — отметила Светлана Чупшева.

По ее словам, для Агентства стратегических инициатив очень важно выступать в качестве одного из организаторов Инвестсабантуя в Сибае. Это своего рода беспрецедентный формат, когда федеральный форум проходит не в столице региона.

Светлана Чупшева сказала, что Инвестфорум стратегических инициатив в Сочи пройдет 1 и 2 октября на площадке образовательного центра «Сириус».

﻿«Лучшие идеи и предложения, которые сегодня будут озвучены на площадках форума в Сибае, обязательно будут взяты для обсуждения в сочинском форуме», — сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив.