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Возврат контроля над «Содой» позволит размотать целый клубок проблем - Константин Толкачев

ПОЛИТИКА

Возврат Башкортостану контроля над стерлитамакским содовым производством представляется оптимальным способом решения принципиальных вопросов, касающихся перспектив Башкирской содовой компании и судьбы шиханов. Такое мнение высказал председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев, комментируя высказанное главой Башкортостана Радием Хабировым намерение увеличить долю республики в уставном капитале БСК.

«Выкуп доли Башкирской содовой компании и доведение принадлежащего республике пакета акций до контрольного может стать реальным выходом из сложной ситуации, – сказал Константин Толкачев. – Если этот сценарий будет реализован, все острые вопросы, связанные с восполнением сырьевой базы, мы сможем решать самостоятельно, без учета сторонних интересов. Внутри республики нам будет проще договориться и найти компромиссное решение. Возврат контроля над содовым производством позволит размотать целый клубок проблем. Парламент республики, со своей стороны, может обеспечить необходимую нормативно-правовую основу для реализации намерений руководства Башкортостана по БСК, в том числе и при работе над законом о бюджете».

Спикер парламента также обратил внимание на намерение руководителя региона рассмотреть альтернативный способ пополнения сырьевой базы предприятия.

«Представляется значимой позиция главы республики, касающаяся использования альтернативных источников сырья, не связанных с разработкой шиханов. Предстоят консультации по этому вопросу с учеными, экспертным сообществом. Вероятно, использование других источников сырья потребует определенного технического переоснащения производства, но и этот вопрос республика, вернув себе право решающего голоса, сможет решать конструктивно и самостоятельно, ориентируясь на долгосрочную перспективу и экологическое благополучие. Башкирская содовая компания – одно из важнейших для республики предприятий, она приносит прибыль в бюджет и дает работу нашим людям. Будет правильно взять его судьбу в свои руки», – заявил Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, БСК
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