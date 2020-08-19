Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и заморозках Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 20 августа в отдельных районах республики ожидаются порывы ветра до 17 м/с, в юго-восточных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки 0, -2 градуса.

В этот день прогнозируются кратковременные дожди, днем локально град. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, днем +12, +17.