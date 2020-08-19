Куштау — стал символом объединения всех жителей Башкирии: драматург Зухра Буракаева

Решение Главы Башкирии Радия Хабирова о получении республикой контроля над «Башкирской содовой компании» и о поиске альтернативных источников сырья для неё, а также сохранении Куштау выстрадано всеми в республике, считает башкирский драматург и писатель Зухра Буракаева.

По мнению Буракаевой, решение вопроса сохранения Куштау окончательно исчерпает причины, которые могут внести раскол в общество внутри республики.

«У нас никогда не было межнациональных конфликтов, языковые вопросы решаются, самой острой проблемой была проблема сохранения шихан среди башкирской общественности. Это был глобальный вопрос. Куштау показал, что мы помним своих предков, у нас есть память земли, историческая память, знать семь колен у нас — башкир — это само собой. Наш народ мирный, не идет на конфликты, но он не будет отдавать свои земли и не будет мириться с тем, что у них кто-то пытается отнять вотчинную память. И хотя сейчас у нас идёт отток людей на севера из деревень, идет урбанизация, но эта ситуация с Куштау показала, что, оказывается, у нас есть то, что любой народ делает народом, — это национальная гордость, чувство ответственности за то, что было и будет. Если бы этого не было — каждый может прожить свою жизнь рок-музыканта или увлекаться аниме, но при этом быть атомизированным от своего общества», — считает драматург.