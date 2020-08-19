Фото: Дим Тулунгужин Национализация БСК - управленческий подвиг: Шамиль Валеев Фото: Дим Тулунгужин

Решение о возврате контрольного пакета и поиске альтернативных источников сырья для Башсоды подтверждает выбор народа Башкортостана, который он сделал, проголосовав за Радия Хабирова, считает руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Шамиль Валеев.

«Трудно даже предполагать, чего ему стоило его принять и обосновать, с учётом всей значимости предприятия для страны и республики. Выдержка и рух, которые были проявлены в кропотливой работе над этой ситуацией, больше похожи на управленческий подвиг патриота России и Башкортостана, чем на типовое корпоративное решение. Оно открывает перспективы и для развития экономики, и для сохранения духа ранимого и прямодушного народа нашей республики, беззаветно любящего её уникальный ландшафт. Это только начало большой, кропотливой и рациональной деятельности над сырьевой проблемой важного для страны и республики предприятия. Но начало положено очень крутое и, самое главное, в интересах республики. Эта неделя создала новую достопримечательность, известную на весь мир — башкирские шиханы со своей драматической историей», — сказал Шамиль Валеев.

Ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Об этом 19 августа руководитель региона заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.