Девять молодых ученых Башкирии выиграли гранты по 500 тысяч рублей

Фонд содействия инновациям объявил результаты всероссийских цифровых конкурсов в рамках программы УМНИК-2020. Среди победителей оказались девять инноваторов из Башкортостана. Все призеры получат финансирование в размере полумиллиона рублей на два года для дальнейшего развития и реализации своих проектов.

По словам организаторов конкурсов, это лишь первый этап финансовой поддержки стартапов. В дальнейшем авторы успешных проектов могут претендовать от Фонда содействия инновациям на гранты размером до 20 миллионов рублей.

В число обладателей грантов вошли разработки молодых ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского государственного авиационного университета, Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета и нефтегазовых компаний республики, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления РБ. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте ведомства.

Цифровые конкурсы УМНИК реализуются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».Программа УМНИК, направленная на поддержку научно-технических проектов молодых исследователей, запущена Фондом содействия инновациям в 2004 году. Более 18 000 молодых стартаперов уже получили гранты в рамках данной программы.