Фото: Ксения Калинина Жители Башкирии задыхались от пылевого облака Фото: Ксения Калинина

Житель Башкирии обратился в Белорецкую межрайонную прокуратуру по поводу нарушения экологического законодательства. Он сообщил о том, что на улицах Трудовой и Центральной из-за движения автомобилей по дороге образовывалось пылевое облако, которое превышало пределы нормативов до 45 раз.

«В соответствии с законодательством органы местного самоуправления обязаны принимать меры по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека. Поэтому межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление с требованием устранить нарушения законодательства», — пояснили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Но принятые меры в виде обеспыливания дороги позволили снизить уровень превышения лишь до 22 раз, чего было явно не достаточно.

Для защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду прокуратура обратилась в суд с заявлением заставить местную администрацию привести дорожное полотно в надлежащее состояние, исключающее превышение нормативных показателей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены.