Семья Шайхинуровых

Фото: ИА «Башинформ» Подведены итоги экологического конкурса «Моя семья за чистый берег» Фото: ИА «Башинформ»

С 1 июля по 15 августа 2020 г. на территории геопарка «Янган-Тау» проводился Районный экологический конкурс «Моя семья за чистый берег». Организаторами конкурса являлись партнёры геопарка. Победителями конкурса, которые получат в качестве приза сплав по реке Юрюзань, становятся:

Шайхинуровы Лилия, Ришат и Даяна (с. Янгантау);

Галиевы Наиль и Альфия (с. Малояз);

Нуретдиновы Лилия, Динар, Алмаз, Диля и Юлдашевы Ильгиз, Венера, Денис, Юлия (с. Аркаулово).

Грамотой и памятным сувениром будет награждена семья Сычевых из с. Месягутово Дуванского района.

Награждение салаватских победителей состоится в визит-центре геопарка «Янган-Тау» 24 августа с 15:00 (там же будет совместно решено, в какой из дней остатков лета будет проведён сплав).

Благодарим всех участников за вклад в дело сохранения родной природы!