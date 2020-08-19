Подведены итоги экологического конкурса «Моя семья за чистый берег»партнерский материал
Фото: ИА «Башинформ»
Подведены итоги экологического конкурса «Моя семья за чистый берег» Фото: ИА «Башинформ»
С 1 июля по 15 августа 2020 г. на территории геопарка «Янган-Тау» проводился Районный экологический конкурс «Моя семья за чистый берег». Организаторами конкурса являлись партнёры геопарка. Победителями конкурса, которые получат в качестве приза сплав по реке Юрюзань, становятся:
- Шайхинуровы Лилия, Ришат и Даяна (с. Янгантау);
- Галиевы Наиль и Альфия (с. Малояз);
- Нуретдиновы Лилия, Динар, Алмаз, Диля и Юлдашевы Ильгиз, Венера, Денис, Юлия (с. Аркаулово).
Награждение салаватских победителей состоится в визит-центре геопарка «Янган-Тау» 24 августа с 15:00 (там же будет совместно решено, в какой из дней остатков лета будет проведён сплав).
Благодарим всех участников за вклад в дело сохранения родной природы!
Фото: ИА «Башинформ»
Семья ШайхинуровыхФото: ИА «Башинформ»