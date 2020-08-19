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18.08.20: всего с COVID-19 - 7367, за сутки - 30 новых заражений, выздоровело 6564, количество умерших - 27
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Коронавирус в Башкирии: Оштрафовали РКБ им. Куватова; как защититься от COVID-19 в школе

ОБЩЕСТВО

В Башкирии суд оштрафовал Республиканскую клиническую больницу имени Куватова за нарушения во время пандемии коронавируса.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Количество заболевших COVID-19 увеличилось на 30 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии подтверждено 7 367 случаев коронавирусной инфекции, сообщили 18 августа в региональном Минздраве. За сутки выздоровел 51 пациент, всего с начала эпидемии — 6 564 человека. Сейчас на лечении остаются 776 инфицированных, из них 111 — в стационарах, 665 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. В тяжелом состоянии 9 человек, 3 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии умерло от коронавируса 27 человек.

РКБ имени Куватова суд оштрафовал за нарушения во время пандемии COVID-19. По информации Октябрьского районного суда Уфы, с 5 апреля по 27 мая этого года во время проведения эпидемиологического расследования Роспотребнадзор выявил в этой больнице нарушения санитарных правил. «Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи как среди пациентов, так и среди сотрудников больницы», — пояснили в суде. За это РКБ имени Куватова отделалась штрафом в 100 тысяч рублей.

Напомним, в апреле этого года Республиканская больница имени Куватова стала очагом распространения коронавирусной инфекции. 1200 пациентов и врачей находились в клинике на карантине. В зону риска по заражению COVID-19 попали 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура РФ. Во время следственной проверки по этому делу уволилась главврач больницы Эльза Сыртланова.

Как подготовить ребенка к школе и обезопасить от COVID-19. В Башкирии гигиеническим воспитанием школьников будут заниматься педагоги. Об этом 18 августа на брифинге Минздрава РБ по коронавирусу сообщил зам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Ильнур Хасамиев. По его словам, подготовка к 1 сентября проведена совместно с Роспотребнадзором. Подготовлены памятки – они направлены в школы. «Конечно, необходимо в учебном учреждении после посещения санузла, столовой, коридоров проводить мытье рук и пользоваться антисептиками. На сегодняшний день образовательная организация будет обеспечиваться антисептиками. Но будет не лишним, если родители своему ребенку дадут антисептик», — сказал Хасамиев. Также в школах будут проводиться утренние фильтры измерения температуры.

«Прежде чем направлять ребенка в школу, с утра нужно измерить температуру, спросить о его самочувствии: есть ли усталость, симптомы ОРВИ, соответственно, если что-то будет, ребенка нужно оставить дома», — рекомендовал Ильнур Хасамиев.

При этом замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова отметила, что маски детям в школах носить не нужно, «в отличие от колледжей и вузов, где обучающиеся уже будут носить маски».

В Уфе в новом учебном году пройдёт эксперимент по визуализации потоков школьников. Как предполагается, цветовые направляющие позволят разделить потоки учащихся и снизить риск заражения коронавирусом. Одной из площадок для эксперимента станет средняя школа № 19. В дальнейшем опыт распространят по всей республике. За соблюдением всех санитарных норм в школах будут следить медицинские инспекторы из числа студентов-медиков.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, школьники, РКБ имени Куватова, штрафы, COVID-19, образование
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