Фото: ИА «Башинформ» В Уфе два судебных пристава помогли истекающему кровью пешеходу Фото: ИА «Башинформ»

Младшие лейтенанты и сотрудники отделения спецназначения УФССП Башкирии Эрик Сулейманов и Василий Сысолятин дежурили в административном здании. Когда приставы отправились на обход, то стали невольными свидетелями ДТП.

«Внедорожник «Ленд Крузер», покидая парковку торгового центра на улице Цюрупы, совершил наезд на пожилого пешехода. В результате ДТП 83-летнего мужчину отбросило на проезжую часть, на несколько метров от места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эрик и Василий оперативно направились к пешеходу, который получил открытую травму головы и истекал кровью. Приставы оказали первую помощь и вызвали к месту происшествия медиков. Пострадавшего мужчину госпитализировали.