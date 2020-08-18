В двух школах Башкортостана откроются центры образования «Точка роста»

В новом учебном году еще в двух школах Мелеузовского района Башкортостана откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Школы сел Воскресенское и Нордовка оснастят новым высокотехнологичным учебным оборудованием, включающим цифровое, аддитивное оборудование, в том числе 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, медиа-оборудование, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.

Благодаря проекту ребята смогут реализовать свои способности в социально-гуманитарном направлении и в проектной деятельности. Сельские школьники смогут получить навыки работы с цифровыми технологиями, сформировать IT-компетенции.

С прошлого года район участвует в реализации регионального проекта «Современная школа». В рамках проекта созданы центры «Точка роста» в школах д. Первомайская, с. Зирган, д. Сарышево. С началом работы центров обучающиеся сельских школ изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании по обновленным образовательным программам. После уроков учащиеся посещают кружки и занятия внеурочной деятельности цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учатся играть в шахматы или создавать собственный медиапродукт.

Эффективно организована работа в центре «Точка роста» МОБУ СОШ с. Зирган. В рамках сетевого взаимодействия организовано сотрудничество центра «Точка роста» со Станцией юных техников и Дворцом детско-юношеского творчества г. Мелеуза. В перспективе заключение договоров о сотрудничестве с близлежащими средне-специальными учебными заведениями (СКОиПТ г. Салават, МИК), высшими учебными заведениями (СФ УГНТУ, МГУТУ филиал г. Мелеуз). В планах руководителя центра «Точка роста» создание радиоточки, открытие школьной телестудии, а также проведение социокультурных мероприятий, в том числе курсов компьютерной грамотности для населения.