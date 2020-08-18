Анна Сулейманова. Фото: пресс-центр БашГУ



Студентка Стерлитамакского филиала БашГУ выиграла грант в полмиллиона рублей на профилактику остеохондроза в рамках программы УМНИК-2020.

Фонд содействия инновациям объявил результаты всероссийских цифровых конкурсов в рамках программы УМНИК-2020. Среди победителей студентка факультета математики и информационных технологий Стерлитамакского филиала БашГУ Анна Сулейманова. Она предложила на конкурс проект «Разработка тренажера для профилактики шейного остеохондроза под руководством ассистента в виртуальной реальности».

Проект представляет собой виртуальную программу с комплексом упражнений, направленных на предупреждение возможных и лечение уже существующих проблем с позвоночником. По сути, это VR-приложение, при помощи которого человек будет выполнять простейшие физические упражнения по рекомендации виртуального тренера. Консультации по комплексу упражнений планируется получать у врача-реабилитолога, кандидата медицинских наук, доцента СФ БашГУ Тимура Шамилевича Мурзагалина. Это яркий пример междисциплинарных разработок, на базе сквозных цифровых технологий.

«Наша виртуальная «тренировка» нацелена не только на профилактику остеохондроза, — рассказывает Анна . – Мы уверены, что она принесет облегчение и тем, кто уже успел получить это заболевание. К сожалению, в наше время остеохондроз перестал быть болезнью возраста. Сидячая работа, гаджеты, малоподвижный образ жизни – все это способствует развитию проблем с позвоночником чуть ли не со школьной скамьи. Мы планируем сделать удобное и доступное приложение для каждого, чтобы человек, не посещая тренажерных залов и дорогостоящих медицинских центров, мог заниматься своим здоровьем, независимо от возраста.

«Проект по своей сути уникален, — продолжает наставник студентки, руководитель направления «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности» Руслан Каримов . – Однако для его реализации требуется дорогостоящее оборудование. В прошлом году в нашем вузе открылась VR-лаборатория, аналогов которой в республике нет. Это позволяет нашим студентам работать над современными и востребованными IT-проектами. Именно здесь будет разработан виртуальный тренажер для профилактики шейного остеохондроза».

Цифровые конкурсы УМНИК реализуются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Напомним, эта программа направленна на поддержку научно-технических проектов молодых исследователей и запущена Фондом содействия инновациям в 2004 году. Более 18 000 молодых стартаперов уже получили финансирование в рамках данной программы. В прошлом году обладателями полумиллионных грантов стали сразу пять студентов СФ БашГУ. В этом году Анна пока единственный призер среди обучающихся в БашГУ. Кроме нее в списках победителей еще трое студентов из Башкирии, представляющие УГНТУ, УГАТУ и филиал УГНТУ в Салавате. Все призеры получат финансирование в размере полумиллиона рублей на два года для дальнейшего развития и реализации своих проектов. Как отмечают организаторы, это лишь первый этап финансовой поддержки стартапов. В дальнейшем авторы успешных проектов могут претендовать на гранты от Фонда содействия инновациям размером до 20 миллионов рублей.