Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.96 ↓

EUR 86.46 ↓

18 августа Вторник

Уфа   °

Молния
18.08.20: всего с COVID-19 - 7367, за сутки - 30 новых заражений, выздоровело 6564, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Прекрасные пчелы, которые дают самый нереальный "miele"» - итальянец о башкирском мёде

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

«Прекрасные пчелы, которые дают самый нереальный "miele"» - итальянец о башкирском мёде Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Шоумен, актер, повар из Италии Федерико Арнальди приехал в Башкирию для участия в съемках популярного шоу «Поедем, поедим!» телеканала НТВ. С 10 по 15 августа в сопровождении съемочной команды он путешествовал по республике, посещал туристические объекты. Кроме знакомства с культурой и традициями Башкирии, ведущий одновременно совершал и гастрономические открытия.

Первый съемочный день программы прошел в Уфе. Итальянский гость посетил исторические места и достопримечательности города, творческое пространство «Арт-Квадрат», также встретился с мастером по изготовлению обуви Андреем Григорьевым. Изделия этого обувщика пользуются популярностью у знаменитостей. В этот же день прошла дегустация башкирской кухни в одном из ресторанов столицы.

За оставшиеся четыре дня Федерико Арнальди успел посетить Мурадымовское ущелье, шихан Торатау, Юмагузинское водохранилище, бортевую пасеку, даже фестиваль «Яблочный спас», который проходил в Бирске.

«Очень интересный у вас язык, очень интересная у вас культура, вообще интересный сам Башкортостан. Мы были везде: в лесах, в горах. Водохранилище я видел – вот это запомнится навсегда. Ущелье, еще [были] на Торатау. Я добрался до самой вершины», – поделился он впечатлениями.

Итальянец также впервые в жизни попробовал добыть мед традиционным для башкир способом. Позже он рассказал, что впервые ел мед с удовольствием в Башкортостане.

«Ваши прекрасные пчелы, которые дают самый нереальный "miele" – по-итальянски, "мед" – по-русски. Это, кстати, в первый раз в жизни, когда я ем с удовольствием мед. Вы не поверите, ну, итальянец – такой странный, не большой любитель меда, но Башкортостан меня переубедил», — признался гость.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по туризму, выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный культурному и гастрономическому путешествию повара из Италии Федерико Арнальди по Башкортостану, появится на экранах телевизоров уже в октябре этого года.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в бане найдена мертвой 9-летняя девочка
В Башкирии на прошлой неделе произошло несколько происшествий с участием детей. Среди них – смертельное отравление 9-летней девочки грибами, падение 2-ле
В Башкирии на 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота - возбуждено уголовное дело
В Сибае после прокурорской проверки по факту несчастного случая с ребенком возбуждено уголовное дело по статье «халатность». По данным регионального надз
Сокращенные уроки, плавающие перемены, маски. Как будут учиться школьники Башкирии?
Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, в каких условиях начнется новый учебный год во всех школах республики. Уже окончательно решено,что 1 сентябр
В Уфе потратят 116 млн рублей на установку у школ светофоров и дорожных знаков
Прокуратура Уфы проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения на дорогах около школ. По данным надзорного ведомства, в отдельны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть