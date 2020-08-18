Фото: Госкомитет РБ по ЧС «Прекрасные пчелы, которые дают самый нереальный "miele"» - итальянец о башкирском мёде Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Шоумен, актер, повар из Италии Федерико Арнальди приехал в Башкирию для участия в съемках популярного шоу «Поедем, поедим!» телеканала НТВ. С 10 по 15 августа в сопровождении съемочной команды он путешествовал по республике, посещал туристические объекты. Кроме знакомства с культурой и традициями Башкирии, ведущий одновременно совершал и гастрономические открытия.

Первый съемочный день программы прошел в Уфе. Итальянский гость посетил исторические места и достопримечательности города, творческое пространство «Арт-Квадрат», также встретился с мастером по изготовлению обуви Андреем Григорьевым. Изделия этого обувщика пользуются популярностью у знаменитостей. В этот же день прошла дегустация башкирской кухни в одном из ресторанов столицы.

За оставшиеся четыре дня Федерико Арнальди успел посетить Мурадымовское ущелье, шихан Торатау, Юмагузинское водохранилище, бортевую пасеку, даже фестиваль «Яблочный спас», который проходил в Бирске.

«Очень интересный у вас язык, очень интересная у вас культура, вообще интересный сам Башкортостан. Мы были везде: в лесах, в горах. Водохранилище я видел – вот это запомнится навсегда. Ущелье, еще [были] на Торатау. Я добрался до самой вершины», – поделился он впечатлениями.

Итальянец также впервые в жизни попробовал добыть мед традиционным для башкир способом. Позже он рассказал, что впервые ел мед с удовольствием в Башкортостане.

«Ваши прекрасные пчелы, которые дают самый нереальный "miele" – по-итальянски, "мед" – по-русски. Это, кстати, в первый раз в жизни, когда я ем с удовольствием мед. Вы не поверите, ну, итальянец – такой странный, не большой любитель меда, но Башкортостан меня переубедил», — признался гость.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по туризму, выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный культурному и гастрономическому путешествию повара из Италии Федерико Арнальди по Башкортостану, появится на экранах телевизоров уже в октябре этого года.