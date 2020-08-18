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В Башкирии 60-летняя женщина ушла в лес за грибами и пропала: спасатели ведут ее поиски

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии 60-летняя женщина ушла в лес за грибами и пропала: спасатели ведут ее поиски Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии возле деревни Крещенка Бураевского района 17 августа ушла в лес за грибами и пропала 60-летняя женщина. Сейчас спасатели ведут ее поиски.

В этот же день в лесу пропала еще одна любительница «тихой охоты». 65-летняя женщина вместе с мужем также пошла в лес у деревни Узянбаш Белорецкого района.

«В процессе сбора грибов супруги разошлись в разные стороны, потеряв друг друга. Когда мужчина вернулся на то место, где оставил свою жену, ее уже там не было. Затем он сходил домой, но и там ее не нашел. Тогда обеспокоенный сложившейся ситуацией супруг обратился в экстренные службы», — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

На поиски оперативно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полиция и местные жители, но пропавшая «как сквозь землю провалилась».

Позже выяснилось, что женщина увлеклась процессом сбора грибов, потеряла из виду ориентиры и в итоге не смогла определить ни откуда пришла, ни куда ушел ее муж, а также где находится ее деревня. Оставшись один на один с природой, без каких-либо средств связи и, осознавая, что скоро стемнеет, она пошла «куда глаза глядят».

К утру 18 августа потерявшаяся смогла выйти к соседней деревне Катарыш Белорецкого района, откуда вышла на связь и сообщила свое местоположение.

ИА «Башинформ»
Теги: поиск пропавших, спасатели
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