В Башкирии на получение разрешения для добычи медведя претендуют 2950 охотников

«На получение разрешения претендуют 2950 человек. Будет выдано всего 53 разрешения. Каждое из них разрешает застрелить только одного медведя», — сообщил начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиль Биргулиев.

В Башкирии объявлена дата жеребьевки на право получения разрешения на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях республики.

ИА «Башинформ»

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