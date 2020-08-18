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В Башкирии на получение разрешения для добычи медведя претендуют 2950 охотников

ОБЩЕСТВО

В Башкирии объявлена дата жеребьевки на право получения разрешения на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях республики.

«На получение разрешения претендуют 2950 человек. Будет выдано всего 53 разрешения. Каждое из них разрешает застрелить только одного медведя», — сообщил начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиль Биргулиев.

Жеребьевка состоится 20 августа в Минэкологии. Список претендентов опубликован на официальном сайте ведомства.

ИА «Башинформ»
Теги: охота, животный мир
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