В Башкирии на получение разрешения для добычи медведя претендуют 2950 охотников
В Башкирии объявлена дата жеребьевки на право получения разрешения на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях республики.
«На получение разрешения претендуют 2950 человек. Будет выдано всего 53 разрешения. Каждое из них разрешает застрелить только одного медведя», — сообщил начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиль Биргулиев.
Жеребьевка состоится 20 августа в Минэкологии. Список претендентов опубликован на официальном сайте ведомства.