Башкирская оппозиция выразила недоверие члену Общественной палаты России Мурзагулову

На встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым жители республики, протестовавшие на горе Куштау, потребовали отставки члена Общественной палаты РФ Ростислава Мурзагулова со всех занимаемых должностей.

Так, известный драматург Зухра Буракаева заявила, что г-н Мурзагулов встречается с рэперами, использующими в своих песнях нецензурные выражения, а с деятелями национальной культуры не встречается. Тогда как в Башкортостане есть певцы, работающие в уникальной манере узюн-кюй.

«Мы живём в век информации. Вы сами пришли на гору договариваться с людьми и сами при этом бескомпромиссно говорите: «Я своих не сдаю!» Хотя однозначно же, что Ростислав Рафкатович Мурзагулов проваливает всю информационную политику. Сегодняшний накал страстей – он же не одним днем возник. Вы встречаетесь с рэперами-матерщинниками, которым по 20 лет, уделяете им время. Но ещё ни с одними деятелями национальной культуры ни Мурзагулов, ни Сидякин не встречались. И это не одним днём накапливается. С этими встречаемся, с этими не встречаемся. Элвин Грей у вас герой. А при этом у нас есть певцы, исполняющие узун-кюй. Кто с ними встретился?», — сказала Буракаева.

По словам писательницы, её также раздражают посты Мурзагулова в социальных сетях, в которых он на «гитарке играет».

«Если Ростислав Рафкатович из года в год, из поста в пост ведёт такую политику, значит, это и ваша политика. Вы должны быть в курсе этого. Поэтому я присоединяюсь к защитникам Куштау и заявляю, что разговор должен начаться с отставки Ростислава Рафкатовича Мурзагулова», — сказала драматург.

Также Зухра Буракаева попросила Радия Хабирова присмотреться к местным деятелям культуры, размещая заказы на создание произведений искусства:

«Вы постоянно ищете что-то иностранное, хотите дать французам снимать «Урал-батыр». Это что такое? У нас здесь люди живут не потому, что они неудачники, а потому, что не уезжают и не хотят делать карьеру в Москве. Потому что хотят жить здесь. Но это не означает, что все эти московские мальчики, которые когда-то туда уехали, лучше нас. И к ним надо прислушиваться, а к нам нельзя», — сказала Буракаева.