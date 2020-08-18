Глава Башкирии Радий Хабиров посмеялся над фейком частного СМИ

На встрече с защитниками Куштау 17 августа глава Башкирии Радий Хабиров привёл пример, когда одно частное СМИ опубликовало недостоверную новость.

«Я на днях ездил в Москву, провёл там хорошие встречи по празднованию 450-летия образования Уфы, вышел довольный из Кремля. Вдруг смотрю (в одном из интернет-СМИ), оказывается, я (якобы) встретился с президентом страны, где мне было высказано, что я какой-то такой, плохой руководитель. Все понимают, о чём я».

В то же время Радий Хабиров пообещал сменить риторику в республиканских СМИ по ситуации с защитой Куштау и попросил все информационные площадки «снизить градус» в этом вопросе.

«Меняем все риторику, потихонечку сглаживаем её, — призвал Хабиров. — Мы все должны останавливаться, переходить на цивилизованное общение».