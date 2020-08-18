Выставка картин «Материнство раскрывает таланты» проходит в Уфе во второй раз

Выставка картин «Материнство раскрывает таланты» пройдет в Уфе во второй раз. Выставка будет работать с 17 августа по 6 сентября с 10.00 до 22.00 в ТЦ «Мега» (2-й этаж, рядом с катком), вход свободный.

Авторы работ — непрофессиональные художницы, в этом году для участия в выставке свои заявки направили 116 женщин со всей республики. Оргкомитет просмотрел 335 работ, 149 из которых выполнены в период самоизоляции, к участию в выставке было отобрано 90 картин.

Среди направивших заявки — 33 многодетные мамы. На момент приема картин трое участниц были беременны, один малыш появился на свет.

Выставка «Материнство раскрывает таланты» организована Министерством семьи, труда и соцзащиты населения РБ и Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с ТРК «Башкортостан». Инициатором выставки стала Каринэ Хабирова. Став мамой, она сама увлеклась живописью и открыла новые ресурсы для наполнения положительными эмоциями через творчество.

Выставка дает возможность реализовать художественные способности женщин, не имеющих специального образования, начавших писать во время беременности или рождения ребенка, а также выявить новые таланты.

«Весна 2020 года внесла свои коррективы в планы всего мира – пандемия повлияла на многие сферы нашей жизни, на организацию повседневных процессов и даже мероприятий. Оргкомитет мероприятия предложил творческим мамам республики раскрасить яркими цветами и наполнить положительными эмоциями период самоизоляции. Ведь в это время творчество служит отдушиной, источником наполнения, средством снятия стресса, и прекрасным поводом объединения всей семьи, — сообщили организаторы. — Работы, выполненные в период самоизоляции, будут специально отмечены на выставке».