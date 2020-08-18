Уфимка может получить три года тюрьмы за фиктивное руководство фирмой

Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного использования документов для создания юридического лица.

Как сообщается на сайте ведомства, 45-летняя жительница Уфы согласилась номинально исполнять обязанности директора одной из фирм. Фактически руководить работой организации она не планировала, поэтому оформила доверенность на право управления ООО и за вознаграждение передала ее другому лицу.

«Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ следует, что под подставными лицами понимаются, в том числе, лица, которые являются органами управления юридического лица, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом», − говорит дознаватель по особо важным делам Башкортостанской таможни Артур Сабитов. Выдача доверенности для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образует состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 173.2 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.