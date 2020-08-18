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Уфимка может получить три года тюрьмы за фиктивное руководство фирмой

ОБЩЕСТВО

Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного использования документов для создания юридического лица.

Как сообщается на сайте ведомства, 45-летняя жительница Уфы согласилась номинально исполнять обязанности директора одной из фирм. Фактически руководить работой организации она не планировала, поэтому оформила доверенность на право управления ООО и за вознаграждение передала ее другому лицу.

«Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ следует, что под подставными лицами понимаются, в том числе, лица, которые являются органами управления юридического лица, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом», − говорит дознаватель по особо важным делам Башкортостанской таможни Артур Сабитов. Выдача доверенности для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образует состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 173.2 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИА «Башинформ»
Теги: таможня
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