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Роспотребнадзор Башкирии: как подготовить ребенка к школе и обезопасить от COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Роспотребнадзор Башкирии: как подготовить ребенка к школе и обезопасить от COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии гигиеническим воспитанием будут заниматься педагоги. Между тем школьникам рекомендуют брать с собой в учебное заведение антисептики, а в случае утреннего недомогания, наличия температуры и вовсе остаться дома. Об этом 18 августа на брифинге Минздрава РБ по коронавирусу сообщил заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Ильнур Хасамиев.

«Подготовка к 1 сентября проведена совместно с Роспотребнадзором. Подготовлены памятки — они направлены в школы. Конечно, гигиеническим воспитанием будут заниматься педагоги. И они будут объяснять, как себя вести ребенку в школе. Конечно, необходимо в учебном учреждении после посещения санузла, столовой, коридоров проводить мытье рук и пользоваться антисептиками. На сегодняшний день образовательная организация будет обеспечиваться антисептиками. Но будет не лишним, если родители своему ребенку дадут антисептик», — сказал представитель Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии.

По его словам, в школах будут проводиться утренние фильтры измерения температуры.

«Прежде, чем направлять ребенка в школу, с утра нужно измерить температуру, спросить о его самочувствии: есть ли усталость, симптомы ОРВИ, соответственно, если что-то будет, ребенка нужно оставить дома. Это также будет считаться профилактической мерой», — добавил Ильнур Хасамиев.

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова также отметила, что маски детям в школах носить не нужно.

«Из интересных находок для республики, в школах планируется работа медицинских инспекторов первые две-три недели из числа студентов БГМУ, колледжей. Они будут дежурить, и помогать учителям организовать работу на входном фильтре с термометрией, обработкой рук, с памятками. Родителям могу посоветовать следующее: в общественном транспорте ребенку будет нужна маска, которую он потом аккуратно положит в отдельный карман после использования, и, соответственно, также на обратный путь. В школе, по санитарным правилам и нормам, дети маски не носят. Задача — сохранить здоровье учителей. В отличие от колледжей и вузов, где обучающиеся уже будут носить маски, так как риск для взрослого человека заболеть и перенести эту инфекцию в тяжелой форме намного выше, чем у детей», — сообщила она.

ИА «Башинформ»
Теги: школа, подготовка, коронавирус
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