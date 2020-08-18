В Башкирии синоптики сообщают о предстоящем потеплении в выходные

В предстоящие выходные в Башкирии с юга начнет распространяться более теплая воздушная масса, сообщает Башгидромет.

Днем столбики термометров приблизятся к 20-градусным отметкам. В передней части западного антициклона дождей станет меньше, прогнозируют синоптики.

На текущей неделе по республике наблюдается холодная погода, которую обеспечивает циклон, расположившийся за Уралом. В его тыловой части на территорию Башкортостана северными потоками забрасываются порции арктического холода.

Температура ожидается ниже обычного на 2-4 градуса. Преобладающая температура воздуха в ночные часы +4,+11°, днем – не выше +12,+18 градусов. В большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности. Днем локально возможен град.