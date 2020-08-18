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Радий Хабиров еще раз встретится с защитниками Куштау

ПОЛИТИКА

В пятницу, 21 августа, глава республики встретится с активистами и защитниками Шихана Куштау

«Утром мне позвонил руководитель администрации Александр Сидякин, мы обговорили встречу, она состоится в пятницу, в 16.00. На фейки и другую информацию не ведитесь», — рассказал в своем «инстаграме» руководитель координационной группы активистов Куштау Урал Байбулатов.

В минувшее воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы. Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Радий Хабиров пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения.

Первая встреча с экоактивистами и членами СПЧ прошла вечером понедельника. Тут мы писали краткие ее итоги.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
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