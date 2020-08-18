Фото: ИА «Башинформ» В Уфе отопление могут дать раньше обычного срока Фото: ИА «Башинформ»

Отопительный сезон в Уфе может стартовать раньше. Об этом заявил глава уфимской администрации Ульфат Мустафин.

Согласно традиционным срокам, батареи в столице Башкирии включат через месяц. Однако из-за пандемии и эпидемии гриппа и ОРВИ отопление в жилые дома и социальные объекты могут запустить раньше.

«Если с первых дней сентябрь будет холодным, мы должны все предусмотреть и в первую очередь обеспечить теплом дома, образовательные и социальные учреждения – дети не должны мерзнуть. Раскачиваться неделями никто не будет», – сказал Ульфат Мустафин.