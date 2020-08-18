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В Покровском мужском монастыре Салаватской епархии достраивается монашеский корпус

ОБЩЕСТВО
Фото: Нелли Рахматуллина

В Покровском мужском монастыре Салаватской епархии достраивается монашеский корпус Фото: Нелли Рахматуллина

Одним из самых посещаемых святых мест в Башкортостане является Покрово-Эннатский мужской монастырь в селе Новомихайловка Федоровского района. Православный монастырь был основан по инициативе храмоздателей, местных помещиков господ Эннатских 30 сентября 1893 года. Первый деревянный храм появился в обители 29 июня 1894 года. В Покровском монастыре начала свой иноческий путь святая преподобная Зосима Эннатская, Уфимская. Святые мощи преподобной старицы пребывают ныне в монастыре и являются главной его святыней.

В конце 1917 года монастырь был разграблен. В 1920 году он был закрыт, имущество реквизировано и расхищено, обитель преобразована в «трудовую коммуну». В последующем в зданиях размещались: склад, колония, школа трактористов, а во время Великой Отечественной войны – детдом для эвакуированных детей.

Примерно в 40-х годах оказались разрушены до основания две малые монастырские церкви – верхняя и нижняя. Деревянные монастырские корпуса разобраны и отвезены в Федоровку, Дедово, чтобы использовать их под разные учреждения.

В 1971-1976 годах на территории монастыря построен пионерский лагерь «Ашкадар». В 2000 году, по ходатайству епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона был открыт Покровский мужской монастырь. В 2005 году приступили к возрождению обители.

Огромная заслуга в этом принадлежит наместнику монастыря архимандриту Николаю (Чернышову).

Архимандрит Николай родился 22 февраля 1950 года в Ишимбае, с 1968 по 1993 годы проходил срочную службу, офицер в отставке с воинским званием старший прапорщик. В 1993 году в Риге отец Николай был рукоположен епископом Александром Рижским во диакона, а 14 ноября 1993 года митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном во пресвитера в Уфе и был направлен на служение в село Ира, где за 10 лет восстановил храм и обитель милосердия, которая в 2006 году стала женским монастырём. В декабре 2004 года после смерти матушки, отец Николай был пострижен в монахи, а 1 января 2005 года назначен наместником Покрово-Эннатского мужского монастыря. По словам отца Николая, восстановить огромный собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы удалось только спустя семь лет.

Внутреннее убранство собора поражает своей красотой: нежно-голубые стены, изящные узоры лепнины на потолке, настенные росписи, удивляющий своими размерами купол, нарядный иконостас, позолоченные вензеля.

На территории обители также расположена Иверская церковь, в зимнее время все службы проходят именно в этом храме, потому что он отапливаемый.

«Каждый храм на территории монастыря имеет свое лицо», – рассказал архимандрит Николай.
Особенностью этого храма является кованый иконостас, перевитый искусно выкованной виноградной лозой.

Кроме Иверского (надвратного) храма в ансамбль возрожденного монастыря входит крестильная церковь во имя равноапостольного князя Владимира, венчальный храм равноапостольной княгини Ольги, трапезный храм, посвященный Архистратигу Божию Михаилу и всем Небесным Силам бесплотным, домовая церковь блаженной Матроны Московской в странноприимном доме, Никольский храм в административном здании, а также игуменский, монашеский, сестринский корпуса, дома для трудников, животноводов, паломнический центр.

В Покрово-Эннатском мужском монастыре собрано немало святынь. Главная же святыня обители – мощи преподобной Зосимы Эннатской. Покрово-Эннатский монастырь также является большим социальным, хозяйственным, паломническим и образовательным комплексом.

«Мы несем и большую социальную нагрузку: здесь нашли пристанище люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. У нас есть свой сад, огород, пасека, куры, коровы, козы, построили свою пекарню», — говорит архимандрит Николай.

К северо-востоку от обители, в низине на берегу реки Ашкадар, сохранился монастырский источник, ископанный святой преподобной Зосимой Эннатской с живой целебной водой. Возле источника обустроен монастырский скит, построена часовня и храм Святого Духа.

В настоящее время достраивается монашеский корпус и домовой храм святого преподобного Сергия Радонежского.

ИА «Башинформ»
Теги: Салаватская епархия, храмы
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