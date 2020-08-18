Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии смогут вернуть до 15 тысяч рублей за туры, купленные в конце августа Фото: ИА «Башинформ»

В пятницу, 21 августа, в России стартует программа поддержки внутреннего туризма, которая предполагает возврат туристу части стоимости путевки. Программа направлена на активизацию туризма внутри России.

﻿«Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы для туристов, сделав сложный выбор между доходами от туриндустрии и эпидемиологической безопасностью в пользу последней, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – На фоне угрозы инфекции и внешних ограничений значительно вырос интерес россиян к природным достопримечательностям и курортам внутри страны. Программа компенсации части затрат на турпоездки позволит поддержать возросший интерес к внутренним путешествиям».

В соответствии с условиями программы, при покупке туров в любой регион России на период с 21 августа по 20 декабря у партнеров-участников программы можно будет вернуть часть потраченной суммы – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Список компаний-партнеров появится на официальном сайте программы мирпутешествий.рф 21 августа. В качестве компаний-партнеров от Башкортостана будут заявлены туроператор «Урал-батыр», турфирма «Крекс», компании «Урал-тенгри», «Доплайн». В перечень будут включены и гостиницы, сообщает пресс-служба Госсобрания.

Для получения компенсации покупку необходимо совершить в период с 21 по 28 августа. Путевка или размещение в гостинице должны быть оплачены картой «Мир» на сайте туроператора или отеля. Компенсация будет начислена в срок до пяти рабочих дней с момента оплаты путешествия.

Для компенсации расходов туристов из Резервного фонда Российской Федерации распоряжением Правительства РФ Ростуризму выделяется 15 млрд рублей.