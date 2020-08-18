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С 2021 года ЕГЭ по информатике выпускники будут сдавать на компьютерах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С 2021 года ЕГЭ по информатике выпускники будут сдавать на компьютерах Фото: Олег Яровиков

С 2021 года выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике с использованием компьютеров. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято, осенью Рособрнадзор проведет широкое обсуждение и апробацию данной формы экзамена во всех регионах», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации и исследований качества образования по информатике и ИКТ.

До 2020 года включительно участники ЕГЭ по информатике выполняли экзаменационную работу на бумажных бланках. Однако для улучшения проверки навыков обучения по данному предмету было принято решение о переводе экзамена в компьютерную форму.

«Перед началом учебного года будет опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике, в сентябре-октябре мы проведем ее широкое общественное обсуждение. Информация об изменениях должна быть доведена до каждого учителя информатики и всех участников экзамена. Будут проведены апробации, чтобы еще раз проверить готовность всех регионов к такому формату проведения ЕГЭ», — заявил Анзор Музаев.

В 2018 году количество участников ЕГЭ по этому предмету составило 71 704, в 2019 году оно выросло до 80 025 человек, а в 2020 году — до 83 610, несмотря на общее сокращение числа участников ЕГЭ в этом году.

Средний тестовый балл на ЕГЭ по информатике в 2020 году остался примерно на том же уровне, что и в 2019 году.

Компьютерная форма экзамена будет включать в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и 4 – высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Все ответы будут проверяться автоматически. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут.

Симулятор программного обеспечения для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике будет опубликован на сайтах Федерального центра тестирования (ФЦТ) и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), чтобы все участники ЕГЭ смогли заранее с ним ознакомиться и потренироваться в выполнении экзаменационной работы.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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