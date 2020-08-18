Известный путешественник Федор Конюхов планирует совершить восхождение на Куштау

Известный путешественник Федор Конюхов объявил о своих планах совершить восхождение на шихан Куштау.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagam.

«Я дважды поднимался на Эверест, но ни разу не восходил на шихан — древний коралловый риф. Планирую приехать в республику Башкортостан с друзьями и совершить восхождение на гору Куштау! Чтобы увидеть и запечатлеть красоту региона с высоты птичьего полёта. Возьму с собой небольшой холст, краски и напишу этюд», — написал Федор Конюхов.

В посте он отметил, что ему известна ситуация вокруг шихана Куштау.

Федор Конюхов рассказал, что подобное событие он наблюдал во времена СССР в далеких 60-70 годах, когда в Приморском крае, в Находке, в устье реки Сучан была уничтожена аналогичная гора — Брат. Это такой же древний риф, возрастом примерно 250 миллионов лет, только на берегу Японского моря.

«Миллионы лет в этом месте находились две горы, две природные доминанты Брат и Сестра. Во время стройки глубоководного порта Находка было принято решение взорвать гору Брат и устроить там карьер для добычи щебня. В конце 70-х добычу щебня прекратили, но изуродованная гора стоит на пересечении дорог и немым укором напоминает нам всем, как бездумно и варварски мы относимся к природному ландшафту нашей страны. И уже ничего не сделаешь. Искусственно нарастить вершину невозможно», — пишет Конюхов.

«В другом регионе нашей страны идёт борьба за сохранение горы Куштау. «Башкирская содовая компания» планирует извлекать породу шихана для производства соды. Эту соду мы съедим, используем и забудем, а красивой горы, природного явления возрастом 230 млн лет не будет, как не стало множества других произведений, созданных Природой. Ну ладно, в прошлом и позапрошлом веке человек осваивал, добывал, взрывал — но мы же повзрослели, мы видим, что раны на теле Земли будут напоминать нам и нашим детям о поступках, продиктованных сиюминутной выгодой (в масштабах возраста этих гор — это миг). Жила же страна без соды, добытой из горы Куштау, уверен, проживет и дальше».

Также Федор Конюхов выразил поддержку всем неравнодушным людям, активистам, кто борется и рискует собой, отстаивая и сохраняя красоту Башкортостана и России.