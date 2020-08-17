Радий Хабиров в прямом эфире встретится с экоактивистами горы Куштау

Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на страницах главы Республики Башкортостан в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook ( https://www.facebook.com/radiyhabirov , https://vk.com/radiyhabirov , https://www.instagram.com/khabirovradii ) .

Сегодня, 17 августа, в 21.00 состоится встреча главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с экоактивистами шихана Куштау.

ИА «Башинформ»

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