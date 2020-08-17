Радий Хабиров в прямом эфире встретится с экоактивистами горы Куштау
Сегодня, 17 августа, в 21.00 состоится встреча главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с экоактивистами шихана Куштау.
Онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на страницах главы Республики Башкортостан в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook (https://www.facebook.com/radiyhabirov, https://vk.com/radiyhabirov, https://www.instagram.com/khabirovradii) .
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