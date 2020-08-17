Фото: Олег Яровиков Одной из туристических достопримечательностей Башкирии станет уфимский зоопарк Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе на рабочем совещании под председательством первого вице-премьера правительства РБ Андрея Назарова обсудили создание туристического центра. В основу центра будет положен современный зоопарк. Сейчас определяется земельный участок на территории уфимской агломерации, соответствующий всем требованиям.

Как сообщает пресс-служба правительства, в работе зоопарка будут учитываться все последние требования гуманного отношения к животным. Для этого будет изучен опыт передовых зоопарков мира.

Содержание животных будет сопровождаться научной работой биологических факультетов ВУЗов республики с практикой студентов. Большая работа будет уделяться вопросам воспитания бережного отношения к диким животным подрастающего поколения, изучению их биологии, сохранению среды обитания.

Важной составляющей частью является привлечение туристов из других регионов страны. На базе зоопарка планируется создание туристического центра, откуда приезжающие будут направляться по заранее утвержденным маршрутам по наиболее уникальным природным объектам Башкортостана.

Досуг посетителей будет расширен за счет организации зоны активного отдыха, занятий спортом – беговых и велосипедных дорожек, баскетбольных, теннисных и волейбольных площадок.

«Будущий зоопарк должен стать одной из визитных карточек Республики Башкортостан. Он должен стать известным не только в нашей стране, но и за его пределами», — отметил Андрей Назаров.