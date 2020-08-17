Фото: Валерий Шахов В Уфе изменены схемы движения 23 автобусных маршрутов Фото: Валерий Шахов

В Уфе изменены схемы движения 23 маршрутов автобусов. Корректировки были проведены, исходя из анализа обращений граждан, рассказали на пресс-конференции в мэрии.

Так, изменены схемы движения маршрутов № 14 и № 57А для тpaнспортного обеспечения жителей микрорайона «Яркий». Также изменена схема движения маршрута № 75 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Телецентр». Тем самым микрорайон Сипайлово обеспечен еще одним маршрутом по регулируемым тарифам. Изменены число и класс транспортных средств на 26 маршрутах.

В Уфе регулярные перевозки осуществляют 12 перевозчиков: 9 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя. С момента исключения нелегальных перевозчиков с рынка пассажироперевозок были возобновлены перевозки но 21 маршруту.

На маршруты города за период изменений поступило 229 автобусов ГУП «Башавготранс» РБ и 70 автобусов частных перевозчиков.

«Однако, имеются определенные проблемы, решение которых позволит повысить уровень организации транспортного обслуживания. Один из первоочередных вопросов связан с установлением новых маршрутов для связанности территорий и микрорайонов активной жилой застройки. С этой целью в текущем году планируется установление новых маршрутов для решения вопроса транспортного обслуживания микрорайонов», — рассказали в Управлении транспорта и связи г. Уфы.

Сегодня в Уфе осуществляется перевозка по 120 маршрутам с регулируемым нерегулируемым тарифом. В городе 60 маршрутов с регулируемым тарифом, из которых два автобусных, перевозку осуществляет ГУП «Башавтотранс». По маршрутам с нерегулируемым тарифом регулярные перевозки осуществляются с применением тарифов, установленных перевозчиком самостоятельно. Их в городе также 60.