Сотни жителей страны участвуют в поздравительном флешмобе ко дню рождения Сибая

Новый флешмоб стал популярен в Сибае: жители выкладывают в соцсети короткие видеоролики с поздравлениями родному городу. Посты размещают с хештегами #wellcometoSibay и #forumzauralye2020.

19 августа столица башкирского Зауралья отмечает юбилей – 65 лет. За эти годы на месте небольшого горняцкого поселка вырос красивый, благоустроенный город. Сегодняшний Сибай – промышленный, образовательный, культурный и медицинский центр, основной транспортный узел, город, где много студентов, молодежи и творческих людей.

19-20 августа Сибай вновь примет у себя Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» – конгрессно-выставочное мероприятие международного масштаба. Среди гостей – представители федеральных и региональных государственных организаций, бизнеса, иностранные инвесторы, эксперты и общественные деятели.

В своих видеообращениях жители поздравляют город с юбилеем и приветствуют гостей инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020».

«В этих краях, где беркуты летали,

В этих степях, где песню пел курай,

Город Сибай, тебя здесь основали

Те, кто любил родной уральский край», – цитируют строки песни, ставшей гимном города, юные сибайцы, которые тоже принимают участие в акции.

К флешмобу присоединились семьи, коллективы. Участники читают стихи, исполняют песни и танцы, говорят в адрес любимого города много искренних слов. Самыми активными стали сотрудники Сибайского института БГУ, Сибайской студии телерадиовещания, детских садов города.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие жители республики, России и мира – достаточно опубликовать в сети короткое видео с теплыми поздравлениями в адрес Сибая или приветствием гостям форума и добавить хештеги #wellcometoSibay и #forumzauralye2020. Лучшие ролики будут показаны 19 августа на главной сцене города.