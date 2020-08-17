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Сбитая иномаркой на пешеходном переходе в Уфе беременная женщина потеряла ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГИБДД Уфы

Сбитая иномаркой на пешеходном переходе в Уфе беременная женщина потеряла ребенка Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГИБДД Уфы

Сбитая иномаркой на регулируемом пешеходном переходе на улице Комарова в Уфе беременная женщина потеряла ребенка. Об этом 17 августа агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

По данным ведомства, сегодня утром женщине в больнице №13 сделали кесарево сечение. К сожалению, ребенок скончался в утробе матери. Сейчас у пациентки и ее 6-летней дочери состояние здоровья оценивается как стабильное. Девочка находится в РДКБ.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что ДТП произошло 14 августа. По предварительным данным, 20-летняя уфимка за рулём Toyota Rav 4 совершила наезд на женщину с ребёнком. В результате 24-летняя мать и ее 6-летняя дочь с травмами были доставлены в больницу.

Предполагаемая виновница аварии заявила сотруднику ГИБДД, что ей обзор загораживал некий автобус, которого на видеозаписи с места ДТП нет.

«Машины ехали навстречу. Я, получается, последней проезжала на мигающий зеленый. Справа от меня автобус загораживал. Я проезжала на зеленый, а женщина с девочкой, я не знаю, она выбежала, выскочила откуда-то. Я из-за автобуса ее вообще не видела. Она смотрела не на машину, а в другую сторону. Я когда увидела, затормозила», — заявила хозяйка Toyota.

Очевидцы случившегося утверждают, что девушка «вылетела на красный свет и сбила женщину с маленьким ребенком прямо на середине дороги».

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, дети, операция, ДТП
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