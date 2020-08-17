Активисты из Чишминского района отремонтировали квадроцикл для инвалида

Фото: Павел Федоров













Фото: Павел Федоров

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии активисты молодежного совета при администрации района отремонтировали квадроцикл для 17-летнего Искандера Насырова.

У парня есть сложности со здоровьем, и он испытывает трудности с передвижением. Инвалидная коляска, которая у него есть, не везде может проехать, учитывая условия сельской местности.

Искандер с детства увлекается мототехникой, к нему в гости часто приезжали воспитанники местного мотоклуба и катали его. Воспитывает его только мама. На мечту — квадроцикл, откладывали с его пенсии, набрали сумму, купили с рук на «Авито».

Но, к сожалению, транспортное средство в день покупки перестало заводиться. Друзья попробовали отремонтировать, не удалось. Нашелся местный житель, который назвал необходимую сумму для ремонта, получил аванс и исчез.

В отчаянии семья написала пост в местное сообщество.

«Увидев пост, я решил попробовать помочь Искандеру. Договорились о встрече. Я приехал посмотреть на квадрик, он был в очень плохом состоянии. Многих запчастей просто не было на месте. Проводка выдернута. Ужас, а не техника. Решили забрать его на диагностику, чтобы сделать вывод — чинить или выбрасывать. В местном автосервисе взялись за работу, задач было много, но решили попробовать», — рассказывает инициатор Павел Федоров.

Объявили сбор средств. Чишминцы за неделю собрали около 10 тысяч рублей, которых хватило на покупку запчастей.

Неделя ушла на ремонт. Полностью заменили всю проводку, перебрали двигатель, заменили масло, прокладки, поставили кнопку запуска, отрегулировали сцепление, устранили подтеки масла, заменили резину и всю ходовую часть, выпрямили защитные дуги, поставили новый аккумулятор, отрегулировали и почистили карбюратор, заменили фильтры, перебрали генератор и заменили масло, перебрали тормозную систему с заменой тормозной жидкости и обслужили цепь. Теперь квадроцикл на полном ходу.

«Отвезли его Искандеру: счастью не было предела. Первый его выезд с другом. Метров 200 и мы слышим восхищенные эмоции и визги счастья Искандера — его мечта стала реальностью. Теперь у него есть собственный, полностью рабочий и подготовленный, квадроцикл», — сказал Павел Федоров.

Активисты отметили, что взяли с Искандера обещание, что он не будет выезжать на дороги общего пользования.