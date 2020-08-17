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В Башкирии в сентябре с открытием школ ожидается сложный эпидемиологический сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в сентябре с открытием школ ожидается сложный эпидемиологический сезон Фото: Олег Яровиков

В первые три недели сентября в условиях не остановившейся эпидемии коронавируса ожидается сложный эпидемиологический сезон, сказал сегодня на оперативном совещании в Правительстве глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, с наступлением осени, с открытием школ и других образовательных учреждений, сезон гриппа и простуды будет осложнен COVID-19. Руководитель республики призвал глав муниципалитетов сделать все возможное, чтобы не допустить очагов и вспышек инфекции в учебных заведениях.

﻿«Мы с Министерством образования четко разобрались, что нам нужно сделать, чтобы первый удар волны эпидемии встретить спокойно и продержаться. Это серьезные требования санитарно-эпидемиологических норм, серьезные организационные требования, масочный режим для преподавателей, регулярная дезинфекция. В 496 школах соблюдение всех этих правил будут контролировать медицинские инспекторы из числа студентов-медиков. Для них это будет как практика, — отметил глава. — Мы не очень-то переживаем, что школьники будут болеть — дети бессимптомно болеют, но они могут быть носителями инфекции. Я боюсь, что могут заболеть учителя, среди которых много пожилых, 65+. Это будет серьезнейший удар по их здоровью, и мы можем просто потерять учителей. Также добавлю, что дети с хроническими заболеваниями должны учиться дистанционно. К этому 1 сентября мы очень серьезно должны готовиться. Если мы удержимся в первые недели, потом проще будет. И тогда мы дальше будем работать».
Также Радий Хабиров сообщил, что много вопросов предстоит решить по открытию вузов и студенческих общежитий.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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