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Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 29 июня по 8 августа. Свыше 120 тыс. камер, установленных компанией, обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Для сдачи ЕГЭ в 2020 году было задействовано свыше 60 тыс. аудиторий в более 4,5 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в 70 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 53 странах по всему миру. Видеонаблюдением было охвачено 96% аудиторий. В самых отдаленных ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ (4% аудиторий), велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения www.smotriege.ru с помощью специального программного обеспечения. Всего благодаря системе видеонаблюдения «Ростелекома» было получено 2 807 514 часов трансляций.

Проведение государственной аттестации контролировали 1 818 федеральных и 8 268 региональных онлайн-наблюдателей. Впервые следить за ходом экзаменов помогал искусственный интеллект — специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. Решение «Ростелекома» в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 146 аудиторий, а в офлайн — архивные видео. Для сравнения: один наблюдатель способен следить максимум за четырьмя аудиториями одновременно. За весь период проведения ЕГЭ нейросеть обработала 161 280 часов видеозаписей из 23,5 тыс. аудиторий (около 2100 аудиторий за один экзаменационный день).

«Невзирая на сложную ситуацию в этом году и перенос сроков проведения ЕГЭ более чем на месяц, наша компания не только успешно провела работу по организации видеонаблюдения, но и внедрила новую технологию в ставшую привычной процедуру сдачи экзаменов. Важным новшеством этого года стала специально разработанная программа машинного зрения, которая в пяти регионах анализировала поведение и следила за тем, чтобы участники ЕГЭ не списывали. Пилотный проект показал хорошие результаты — с помощью нашей умной системы было выявлено более половины всех нарушений. В дальнейшем мы будем совершенствовать нейросеть и повышать ее точность, используя данные этого года», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак обеспечивала операторская площадка «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Во время проведения экзаменов было зафиксировано несколько незначительных DDoS-атак мощностью до 10 Мбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 году составило 15 дней.

Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в коде 8-800, на которую поступило 10 262 звонка. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило 13 секунд, разговора с оператором — 8 минут 7 секунд. По электронной почте поступило 2 295 обращений, на запросы операторы отвечали в течение восьми минут.

«Традиционно операторы ответили на все звонки и письма, которые поступили к нам на горячую линию. В основном звонили аккредитованные пользователи портала как по техническим, так и организационным вопросам. Наши сотрудники находятся на связи круглосуточно и всегда готовы помочь в решении вопросов, которые могут поступать из любого российского региона», — сказала генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2021 года.

Теги: ЕГЭ, технологии, нейросети, Ростелеком
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