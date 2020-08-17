Фото: скриншот видео РКБ Куватова Будущие родители могут совершить 3D-тур в роддом РКБ имени Куватова Фото: скриншот видео РКБ Куватова

Будущие родители могут совершить 3D-тур в роддом РКБ имени Куватова. Таким образом в администрации больницы решили заменить очные встречи на виртуальные из-за эпидемиологической обстановки.

«Благодаря виртуальному туру у будущих родителей есть возможность, не выходя из дома оценить здание роддома и условия пребывания», — говорится в информационном сообщении на сайте медучреждения.

С 8 июля в акушерско-гинекологическом отделении РКБ имени Куватова были введены карантинные мероприятия. Это связано с тем, что у одного из сотрудников роддома было подозрение на COVID-19.Ранее прокуратура Башкирии информировала о результатах проверки РКБ по ситуации с COVID-19: к строгой дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе сотрудники РКБ и министерства. Главный врач клиники уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.