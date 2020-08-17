Коронавирус в Башкирии: Увеличилось число умерших от COVID-19; рекорд по выздоровевшим

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили большую выписку выздоровевших от COVID-19 пациентов.

Борьба с коронавирусом: что ещё произошло за минувшие выходные в республике.

Скончался еще один заболевший. На 16 августа в Башкирии подтверждено 7 302 случая коронавирусной инфекции. По 34 новых заболевших добавилось в субботу и воскресенье. Выздоровели от коронавируса в республике 6 502 человека. На лечении остаются 773 инфицированных, 114 человек — в стационарах, 659 — переносят болезнь в легкой форме и поэтому находятся на амбулаторном лечении.

Число умерших с начала пандемии коронавируса увеличилось на одного и составило 27 человек. По информации Минздрава Башкирии, от коронавируса скончался 63-летний уфимец. У мужчины было сопутствующее заболевание — ишемическая болезнь сердца, пояснили в ведомстве.

Ранее, 14 августа, стало известно о 26-м умершем от COVID-19. По информации республиканского Минздрава, скончавшийся — 57-летний житель Стерлитамака. Болезнь у пациента протекала в тяжелой форме и сопровождалась геморрагическим бронхитом, у мужчины развилась острая респираторная недостаточность.

Рекорд по выздоровевшим. Также в Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили большую выписку выздоровевших от COVID-19 пациентов. Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 августа за сутки было выписано рекордное количество переболевших коронавирусной инфекцией – 569 человек, а на следующий день – еще 191 человек.

«Большая выписка идет в связи с хорошей динамикой выздоровления», — пояснили в ведомстве.

Антиковидная миссия выполнена. Врачи Башкортостана завершили свою миссию в Кыргызстане. В субботу, 15 августа, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с замминистра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России Евгением Спиценко по случаю их отбытия из страны. Глава Киргизии поблагодарил российских специалистов за проделанную работу, оказание помощи медикам, населению и вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в период пандемии коронавируса.

По словам Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем направлениям: обучение врачей по соблюдению правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработка мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Специалистами осмотрены более 4 тысяч человек, выписаны из стационаров 615 человек, подготовлены на выписку 594 пациента. Евгений Кустов поблагодарил руководство Киргизии за создание благоприятных условий для полноценной работы. Также отдельные слова благодарности высказал в адрес кыргызстанских врачей за их самоотверженный труд.