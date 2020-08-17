Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии наступила самая холодная неделя лета Фото: ИА «Башинформ»

Похолодание до +1 градуса ожидается в северных и западных районах Башкирии на этой неделе. По данным синоптиков Башгидрометцентра, это произойдет в ночь на 19 августа. Эта неделя, по предварительным прогнозам, будет самой холодной не только в августе, но и за все лето.

Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +19 градусов. Ночью в среднем +8. В некоторых районах республики ожидаются дожди, гроза и град.

Потеплеет в регионе только в выходные. Столбики термометров поднимутся чуть выше +20 градусов днем. Осадки маловероятны.