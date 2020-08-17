Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.21

EUR 86.40

17 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
16.08.20: всего с COVID-19 - 7302, за сутки - 34 новых заражения, выздоровело 6502, количество умерших - 27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии наступила самая холодная неделя лета

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии наступила самая холодная неделя лета Фото: ИА «Башинформ»

Похолодание до +1 градуса ожидается в северных и западных районах Башкирии на этой неделе. По данным синоптиков Башгидрометцентра, это произойдет в ночь на 19 августа. Эта неделя, по предварительным прогнозам, будет самой холодной не только в августе, но и за все лето.

Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +19 градусов. Ночью в среднем +8. В некоторых районах республики ожидаются дожди, гроза и град.

Потеплеет в регионе только в выходные. Столбики термометров поднимутся чуть выше +20 градусов днем. Осадки маловероятны.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 16 августа, встретился с защитниками Куштау. Руководителю региона удалось договориться с экоактивистами. «БСК сег
Стало известно о самочувствии сбитых на «зебре» в Уфе беременной женщины и ее дочери
В Уфе на улице Комарова на регулируемом пешеходном переходе иномарка сбила 24-летнюю женщину и ее ребенка. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-слу
Шеф-редактор радио «Эхо Москвы в Уфе» попал в эпицентр столкновений на горе Куштау
В Башкирии 15 августа в ходе столкновений сотрудников БСК, представителей Росхимпрофсоюза РБ с протестующими против разработки горы Куштау пострадал шеф-
С 14 сентября школьники будут писать Всероссийские проверочные работы
В начале нового учебного года российские школьники напишут Всероссийские проверочные работы. Их планируют провести уже с 14 сентября. Проверку знаний про
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть