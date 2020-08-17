Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной 1 сентября. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Согласно данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика, передают РИА Новости.

При этом 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии. Некоторые заявляют о невозможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы или отказа со стороны руководства.