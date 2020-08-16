«Все будет по закону»: Радий Хабиров о судьбе задержанных активистов

Сегодня вечером глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией». В ходе общения с участниками противостояния, речь шла и о судьбе задержанных активистов. Глава республики подчеркнул, что решения по ним будут приниматься в рамках закона.

«Ребят, которых задержали, мы постараемся выпустить. Там задержали не только активистов, но и тех, кто выступал в поддержку «БСК». Все будет по закону. Это я вам твердо обещаю, – сказал Радий Хабиров. – По информационной политике. Я всегда был против экстремизма и ваххабизма как религиозного течения. Это моя личная позиция. Обещаю, что никто больше не будет всех без разбору относить к экстремистам. Но прошу и вас остановиться».

Ранее сообщалось﻿, на встрече с экоактивистами Радий Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока стороны не найдут компромисс, и призвал митингующих разойтись.

Днем ранее у Куштау состоялся экологический флешмоб, в результате которого произошли столкновения между сотрудниками «БСК» и экологическими активистами.