В начале новой рабочей недели в Башкирии сохранится ненастная погода, прогнозируют синоптики. В понедельник, 17 августа, в целом по республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди, временами сильные. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6,+11, днем +14,+19 градусов.

Во вторник, 18 августа, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза, град. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11, днем +13,+18 градусов.

Ночью и утром на некоторых участках автодорог из-за тумана видимость будет ограничена до 500м и менее.