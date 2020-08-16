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В начале новой рабочей недели в Башкирии сохранится ненастная погода

ОБЩЕСТВО

В начале новой рабочей недели в Башкирии сохранится ненастная погода, прогнозируют синоптики. В понедельник, 17 августа, в целом по республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди, временами сильные. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6,+11, днем +14,+19 градусов.

Во вторник, 18 августа, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза, град. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11, днем +13,+18 градусов.

Ночью и утром на некоторых участках автодорог из-за тумана видимость будет ограничена до 500м и менее.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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