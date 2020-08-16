Фото: Валерий Шахов В Росгвардии вновь опровергли информацию о применении спецсредств против защитников Куштау Фото: Валерий Шахов

В пресс-службе Росгвардии Башкирии вновь опровергли информацию о применении спецсредств против защитников Куштау.

«В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шихана Куштау, якобы, используют спецсредства. Однако, ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются. Сотрудники Росгвардии участвуют в обеспечении общественной безопасности и действуют исключительно в рамках закона. Обсуждаемая в соцсетях и мессенджерах информация о пострадавших среди сотрудников ОМОНа также не соответствует действительности», — прокомментировали в ведомстве.