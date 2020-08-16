Фото: Валерий Шахов В Башкирии на Куштау раздаются взрывы гранат и выстрелы: есть раненые Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на горе Куштау раздаются взрывы гранат и выстрелы, сообщается о пострадавших. Как передает с места происшествия корреспондент bash.news, на лагерь геологоразведчиков 16 августа напала группа мужчин спортивного телосложения. Они начали закидывать сотрудников БСК и ОМОНа бутылками и камнями.

«В какой-то момент раздались взрывы гранат и выстрелы, затем из лагеря вынесли нескольких раненых в форме омоновцев», — сообщил журналист издания.